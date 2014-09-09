Asansör faciasında 3 gözaltı daha

İstanbul Mecidiyeköy’de 10 kişinin öldüğü asansör faciasıyla ilgili üç kişi daha gözaltına alındı.

Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın arazisine yapılan inşaatta meydana gelen asansör faciasıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirilen 3 kişinin işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 işçinin öldüğü asansör faciasıyla ilgili olarak Pazartesi günü yazılı açıklama yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, “Olayla ilgili olarak söz konusu asansörle ilgili sorumlu bulunan 2 kişi gözaltına alınmış ve bir kısım şüphelilerin aranmasına devam edilmektedir” demişti.

Açıklamada "6 Eylül 2014 saat 19.30 sıralarda Eski Ali Sami Yen Stadı arazisinde yapılan bina inşaatında kullanılan malzeme ile işçileri taşıyan asansörde 10 işçinin ve yaklaşık 1.250 kg ağırlığında kartonpiyerin taşındığı sırada, asansörün binanın 32. katında zemin kata düşüp yere çakılması sonucu ve bilahare tavanda bulunan asansörün çalışmasını sağlayan motorun ve birtakım kopan ağır metal parçaların işçilerin üzerine düşmesi ile 10 personel hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.