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Yaşam

Asansör düştü: 1 ağır yaralı

20 Nisan 2009 17:54

Elazığ'da, bir düğün salonunun asansörünün aşırı yük nedeniyle 4'üncü kattan yere çakıldı, 1 kişi ağır yaralandı.

Dün akşam 2'nci Harput Caddesi'nde 5 katlı bir binanın en üst katında faaliyet gösteren düğün salonunun 20 kişilik kapasiteli asansörüne 27 kişi bindi. Asansörün halatları aşırı yüke dayanamayınca koptu ve kabin dördüncü kattan zemine çakıldı. Olay yerine gelen itfaiye, asansörde bulunanları çıkardı. Asansörde bulunan 69 yaşındaki Bahriye Öz'ün ayakları kırıldı. Öz, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan bir kişinin de tedavisi ayakta yapıldı.

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