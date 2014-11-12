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Asansör bu sefer devlet hastanesinde düştü; 6 yaralı!

Asansörün zemin kattan birinci kata çıkarken, eksi 2’nci kata düştüğü öğrenildi

12 Kasım 2014 19:04

Adana’nın Merkez Seyhan ilçesindeki Çukurova Doktor Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde yolcu asansörü iki kat aşağıya düştü. Kazada asansörün içinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki hastanenin ana binasındaki 'yolcu asansörü' olarak tanımlanan asansör, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle bulunduğu zemin kattan eksi 2'nci kata düştü.

Yaklaşık 7 metreden düşen asansör kabininin içinde bulunan 6 kişi, yardıma koşan hastane görevlileri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

 

 

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