T24 LogoT24 Logo
Gündem

Asansör bozulunca oy kullanacakları katlara sandalyeyle taşındılar

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, asansörün bozulduğu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda, bazı yaşlı ve engelliler zorluk yaşadı

24 Haziran 2018 16:27

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde, asansörün bozulduğu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu\'nda, bazı yaşlı ve engelliler zorluk yaşadı. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumdaki seçmenleri, sandalyeye oturtarak, oy kullanacakları katlara taşıdı.
Mehmet Ali Akman Mahallesi\'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu\'nda asansörler hizmet dışı kaldı. 7 katlı okulun ilk 3 katındaki sandıklarda oylarını kullanacak engelliler ve yaşlılar, sınıflara çıkarken, güçlük yaşadı. Durumdan haberdar olan CHP Konak İlçe Yönetimi\'nce okula gençlik kollarından bir grup gönderildi. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumdaki seçmenleri, sandalyeyle oy kullanacakları katlara taşıdı. Bazı kişilerin ise bu durum nedeniyle oy kullanamadan geri döndüğü öne sürüldü.
CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, okula gelerek, yaptığı açıklamada \"Bunun kasıtlı olarak yapıldığını düşünmek istemiyorum; ancak en çok sorunla karşılaştığımız seçim bu oldu. Her yerden, sorunlar yaşandığına dair telefonlar alıyoruz. Biz ülkemizde artık demokrasi ve huzur istiyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAKonakHalisdemir OrtaokuluGençlerMehmet Ali Akman MahallesiDurumdanCHP KonakYönetimiBazıBaşkanıGruşçuHerBizFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24