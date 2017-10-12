Asansör bozulunca katlarda mahsur kalan bedensel engelli öğrencileri itfaiye indirdi (2)- yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine

\'Asansörde mahsur kalan bedensel engelli öğrencileri itfaiye kurtardı\' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz...



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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'deki Atatürk Ortaokulu\'nda, asansör bozulunca sınıflarının bulunduğu katlarda mahsur kalan bedensel engelli öğrenciler 14 yaşındaki Ömer Mert Kurt ile 12 yaşındaki Emre Üregen, 3 buçuk saat sonra itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Barbaros Mahallesi\'ndeki Atatürk Ortaokulu\'nda meydana geldi. Okulun asansörleri bozulunca, her ikisi de bedensel engelli, 8\'inci sınıf öğrencisi Ömer Mert Kurt 1\'inci katta, 6\'ncı sınıf öğrencisi Emre Üregen ise 3\'üncü katta mahsur kaldı. Aileler asansörün onarılmasını bekledi. Yaklaşık 3.5 saat süren çalışmaya karşın sorun çözülemeyince, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye erleri, sırtlarında taşıdıkları çocukları aşağıya indirdi.

Öğrencilerden Ömer Mert Kurt\'un ev kadını olan annesi 38 yaşındaki Nezihe Kurt, \"Bugün okulda asansörümüz bozuldu. Bu yüzden sıkıntı yaşadık. Sınıftan çıktığımızda asansör bozuktu. Ve 3.5 saattir sınıfta bekledik. Yani ara katta asansörün olmasını bekledik. Ve biz bu sıkıntıyı 2 senedir yaşıyoruz. Bundan dolayı bir sıkıntımız var. İndiremedik. Baya bir zorlandık. En sonda itfaiyeyi aramaya karar verdik. Okulda bizden başka hiç kimse kalmadı. İtfaiye sağolsun gelip, çocuklarımızı indirdi. 2 senedir çocuklarımız bu durumda. Ve biz Milli Eğitim\'e kadar gittik. Sorunun çözüleceğini söylüyorlar. Ama 2 senedir hala bu okulun asansör sıkıntısı bitmedi\" dedi.

Emre Üregen ise, bu zorluğu hep yaşadıklarını ve derslerinin de bu yüzden aksadığını belirterek, \"Sınıftan çıktığımızda asansör bozuktu. Asansör birkaç saat yapılmadı. İtfaiye ekipleri gelip bizi indirdikten sonra çıktık\" diye konuştu.

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