T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Asansör bozuldu, merdivenden çıkarken hayatını kaybetti

Yere düşerek kafasını beton zemine çarpan Cafer Özbay yaşamını yitirdi

14 Aralık 2018 04:33

Gaziantep'te, evine asansörün bozuk olması nedeniyle merdivenlerden çıkarken düşen Cafer Özbay (63) hayatını kaybetti

Gaziantep'te marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Cafer Özbay, asansörün arızalı olması nedeniyle 4’üncü kattaki evine merdivenden çıkmak istedi.

3’üncü kat basamaklarında dengesini kaybeden Cafer Özbay yere düşerek kafasını beton zemine çarptı. Gürültüyü duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Cafer Özbay’ın öldüğünü belirledi. Yurt dışından emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndüğü öğrenilen Cafer Özbay’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ETİKETLER

Cafer Özbaygaziantepmerdivenasansör
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24