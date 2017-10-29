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Asansör boşluğuna düşen kadın öldü

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, 4

29 Ekim 2017 17:04

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, 4. kattan asansör boşluğuna düşen 63 yaşındaki Emine Çoban, yaşamını yitirdi.
Dün saat 15.00 sıralarında, Emine Çoban, Karaağaç Mahallesi\'ndeki bir arkadaşının okuttuğu mevlide katıldı. Mevlidin sonunda Çoban, evine dönmek üzere arkadaşı ile vedalaşıp, binanın asansörüne yöneldi. Asansör kapısını açıp, kabin olup olmadığını kontrol etmeyen Çoban, 4. kattan boşluğa düşerek yaşamını yitirdi. Olayı farkeden apartman sakinleri polisi aradı. Polis ekipleri, olay yerinde kabinin üzerinde Çoban\'ın cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çoban\'ın cesedi boşluktan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, otopsi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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