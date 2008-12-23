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Politika

Asan, kesen lider eski mahkûm çıktı

'Asarız, keseriz' diyen HHP Genel Başkanı Güneş hakkında Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.

23 Aralık 2008 02:00

Hak ve Hakikat Partisi’nin (HHP) yeşil takkeli Genel Başkanı Dursun Güneş, hakkında Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.

Erzurum'da partisinin il teşkilatının açılış konuşmasında iktidara gelmeleri halinde tekke ve zaviyeleri yeniden açacaklarını söylen  HHP Genel Başkanı Güneş'in “Adaletin kılıcını masaya koyacağız. Keseceğiz, asacağız. Kesmeye, asmaya geliyoruz” şeklindeki sözleri üzerine savcılık harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nden ses ve görüntü kayıtlarını istedi.

Güneş’in “adam yaralama” suçundan 6 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. İlkokul mezunu olan ve mesleğini “Şair- Yazar” olarak belirten Dursun Güneş’in, partinin ambleminde de soyadını simgeleyen “Güneş” figürünü kullanması dikkat çekiyor.

'Kesmeye geliyoruz'

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