Asan, kesen lider eski mahkûm çıktı

'Kesmeye geliyoruz'

Erzurum'da partisinin il teşkilatının açılış konuşmasında iktidara gelmeleri halinde tekke ve zaviyeleri yeniden açacaklarını söylen HHP Genel Başkanı Güneş'in “Adaletin kılıcını masaya koyacağız. Keseceğiz, asacağız. Kesmeye, asmaya geliyoruz” şeklindeki sözleri üzerine savcılık harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nden ses ve görüntü kayıtlarını istedi.Güneş’in “adam yaralama” suçundan 6 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. İlkokul mezunu olan ve mesleğini “Şair- Yazar” olarak belirten Dursun Güneş’in, partinin ambleminde de soyadını simgeleyen “Güneş” figürünü kullanması dikkat çekiyor.