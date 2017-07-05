Asamoah Gyan, Kayserispor'da!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce Sunderland, Udinese, Stade Rennais gibi takımların formasını giyen ve en son Çin'de Shanghai SIPG'de oynayan Ganalı Asamoah Gyan'ı renklerine bağladı. Ganalı oyuncu geçen haftalarda Bursaspor ile görüşmüş, ancak anlaşma sağlanamamıştı.

31 yaşındaki Ganalı, Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ile birlikte fotoğraf çektirirken, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atılacağının bilgisi de verildi.

Ganalı forvet oyuncusu Gyan, 1985 doğumlu ve 31 yaşında. Asamoah Gyan, bu sezon takımıyla çıktığı 21 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.