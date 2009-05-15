Aşağıda ateş, yukarıda duman

Eskişehir'de 3 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan parke dükkanında patlama meydana geldi. Binada yaşayan bir vatandaş 4 kez doğalgaz sızıntısı ihbarı yaptıklarını, ancak yetkililerin sızıntı olmadığına dair tutanak tuttklarını öne sürdü.



Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'ndeki 3 katlı binanın bodrumunda deposu, giriş katında da ofisi bulunan parke dükkanında patlamanın ardından çıkan yangının dumanından 4'ü polis 35 kişi etkilendi.



Bir süre evlerinde mahsur kalan ve itfaiye, polis ve vatandaşların yardımıyla itfaiye merdiveniyle tahliye edilenler, patlama sırasında yoldan geçenler, işçiler ve kurtarma çalışmalarına katılıp dumandan etkilenenler şunlar:



Yaralananların isimleri



"Sevilay Başaran (29), Muharrem Yıldız (33), İskan Filiz (32), Ethem Avcı (19), Selahattin Avcı (54), Kani Kaya (23), Selma Erol (41), Hasan Çolak (58), Gaye Nur (11), Güven (6), Sezen (29), İkram (40), Şenay (36), Çetin (25), Hanifi (37), Behram (35), Ömer (28), Ferhat (12), Eyüp (14), İlayda (8), Serkan (10) ve Sümeyye Gül (45 günlük) ile Ekrem Turhan (12), Murat Kaplan (28), Erhan Demir (26), Selçuk Yalaman (65), Fatma Yalaman (57), Saadet Yalaman (25), Altan Yalaman (7), Şadiye Göçer ve doğumuna 3 gün kalan 9 aylık hamile Hatice Yılmaz."



Kurtarma çalışmalarına katılan 4 polis memuru da tedavi altına alındı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan hafif yaralılardan İskan Filiz'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamladığı iş yerine dün getirilen bir kamyon dolusu parke ile çalışmalarda kullanılan tiner ve kimyasal maddelerin depoya yerleştirildiği öğrenildi.



Eskişehir Doğalgaz Dağıtım AŞ (ESGAZ) ekipleri, depo ve zemin kattaki ofis kısmında doğal gaz bağlantısının olmadığını, üç kattaki evlerde doğal gaz kullanıldığını belirledi.



Patlama sırasında caddeden geçen ve apartmanın yakınlarında park halinde bulunan 7 araçta maddi hasar oluştu, çevredeki bazı binaların camları kırıldı.



Tepebaşı Belediyesi görevlileri, patlamanın meydana geldiği apartmanın yakınında çadır kurdu, çalışmalara katılan ekipler ile vatandaşlara yoğurt ve su dağıttı. İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ile olay yeri inceleme ekibi de olay yerinde çalışma başlattı.



Ekipler, patlamanın parke işinde kullanılan tiner ve kimyasal maddelerden meydana geldiği şüphesi üzerinde durdu.



Vali Mehmet Kılıçlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Savaş Yücel, Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan, çalışmaları yerinde izleyip bilgi aldı.



Vali Kılıç’tan yazılı açıklama



Vali Mehmet Kılıçlar, yaptığı yazılı açıklamada, saat 08.30 sularında Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait iş yerinde patlama meydana geldiğini belirtti.



İş yerinin bodrum katında inşaat malzemelerinin depolandığını ifade eden Vali Kılıçlar, şunları kaydetti:



"Patlamanın iş yerinin bodrum katındaki parke yapımında kullanılan tiner benzeri malzemelerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Patlama sonucu 35 kişi yaralanmış olup 1 yaralının durumu ağırdır. Hastaneye sevk edilen yaralıların çoğu dumandan etkilenmiştir



Bu arada, patlama sırasında caddeden geçen 3 araç, zincirleme kazayla çarpıştı.



Patlamanın nedeni doğalgaz



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Yeter, parkecideki patlamaya, doğalgaz sıkışmasının neden olduğunu açıkladı. Binanın diğer katlarında doğalgaz kullanılırken, zemin kattaki parkeci ve bodrumda doğalgaz tesisatı olmamasına karşın, yakından geçen doğalgaz borularından bodruma ve üst kata sızıntı olduğu belirlendi.



Konuya ilişkin açıklama yapan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Yeter, ``Patlama önce bu dükkanın altındaki depo olarak kullanılan, inşaat malzemeleri ve bir-kaç kutu tinerin bulunduğu bodrum katında meydana gelmiş. Ardından da üst kattaki parkeci dükkanında sıkışan gaz ikinci patlamaya neden olmuş'' dedi. Bina çevresinden doğalgaz hattı geçtiğini belirten Mustafa Yeter, ``Doğalgaz hattında oluşan sızıntı nedeniyle binanın bodrum katında gaz birikmiş. Sıkışan gaz da sabah parkeci dükkanına gelen işyeri sahibinin elektrik düğmesine basması ya da sigara içmesi nedeniyle patlama oluşmuş. Bodrumda bulunan tinerlerin bu şekilde patlamaya neden olması imkansız. Ayrıca bunlar sağlam duruyor'' dedi.



Mustafa Yeter, patlamanın meydana geldiği binada yangın merdiveninin olmadığını belirterek, ``Bina bodrumla birlikte 5 kat olarak sayılıyor. 7 katın altındaki binalarda yangın merdiveni zorunluluğu yok'' diye konuştu.



Bu arada patlamanın meydana geldiği yerde oturanlar, dün akşam doğalgaz şirketinden gelen ekibin parke dükkanı bulunan binanın çevresinde çalışma yaptığını gördüklerini öne sürdü.



Olay sırasında alevlerin sardığı binada mahsur kalıp itfaiye merdiveniyle kurtarılanlar arasında 45 günlük Sümeyye Gül adlı bebeğin de bulunduğu, dumandan etkilendiği için Devlet Hastanesi'nde tedave edildiği belirtildi. Binanın en üst katında mahsur kalan 9 aylık hamile Hatice Yılmaz da Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındı.



‘Sızıntıyı bildirmiştik’



Eskişehir'de patlamanın meydana geldiği binada oturan ve olayda yara almadan kurtulan Emrah Gül, binanın bodrumunda doğalgaz sızdığını daha önce Esgaz Şirketi yetkililerine bildirdiklerini ve gelen ekibin çalışma yaptığı söyledi.



Emrah Gül, ``Gelen ekipler inceleme yaptı ve doğalgaz sızıntısının olmadığını söyleyerek tutanak tuttu. Çevre sakinlerinden Esgaz'a bu konuda 4 kez başvuruda bulunulmuş. Gelen ekiplerin hepsi de sızıntı olmadığına dair tutanak tutarak ayrılmışlar. Sabahleyin de patlama olayı oldu'' dedi.



