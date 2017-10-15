Aşağı Saksonya eyaletinde zafer Sosyal Demokratların

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan erken seçimlerde zafer, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oldu. ARD ve ZDF televizyon kanallarında yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokratlar oyların yüzde 37,2'sini aldı.

Başbakan Stephan Weil'in liste başı adayı olduğu Sosyal Demokratlar, eyalette 1998'ten beri ilk kez birinci parti oldu.

24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde tarihinin en kötü oyunu alan Sosyal Demokratlar, Aşağı Saksonya eyaletinde seçimlerin galibi oldu. 2013 yılındaki eyalet seçimlerinde yüzde 32,6 oy alan Sosyal Demokratlar, erken seçimlerde oylarını yüzde 5 civarında artırdı.

Hristiyan Demokratlar ikinci sırada

İlk sonuçlara göre oyların yüzde 34,9'unu alan muhafazakar çizgideki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuç, Bernd Althusmann'ın liste başı adayı olduğu Hristiyan Demokratlar için 1959'dan beri en düşük oy oranı oldu. Hristiyan Demokratların bir önceki seçimlere göre oylarında yüzde 1 oranında düşüş kaydedildi.

Yeşiller ve FPD oy kaybetti

Aşağı Saksonya'daki seçimlerde bir önceki eyalet seçimlerine göre yüzde 5 kadar oy kaybeden bir diğer parti Yeşiller oldu. Sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 8,2'sini alan Yeşiller, seçimlerden üçüncü olarak çıktı.

Yeşilleri yüzde 7,4 ile liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) oldu. Hür Demokratlar da 2013'e göre yüzde 2,5 civarında oy kaybetti.

Sağ popülistler ilk kez parlamentoda

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oyları yüzde 5,5 olarak belirlendi. Sağ popülistler eyalette ilk kez parlamentoya girmiş oldu.

Oyların yüzde 4,6 oranında kalan Sol Parti ise yüzde 5 seçim barajını aşamayarak, eyalet parlamentosuna girmeyi başaramadığı tahmin ediliyor.

Erken seçimler

Aşağı Saksonya eyaletinde seçimlerin ocak ayında yapılması öngörülüyordu. Ancak Yeşiller partili milletvekili Elke Twesten'ın geçen ağustos ayında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine geçmesi üzerine Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller koalisyon parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. Bunun üzerine eyalette erken seçimlerin yapılması zorunlu oldu.

Eyaletteki seçimlerde 15 partiden 210 adayın yanı sıra 10 bağımsız aday yarıştı.

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