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Spor

Asafa Powell oldukça formda

Londra Grand Prix'sinde düzenlenen erkekler 100 metre yarışında Jamaikalı Asafa Powell, 9.94'le birinciliğe ulaştı...

29 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Pekin öncesi form durumlarını ölçmek isteyen atletler Londra Grand Prix'sinde buluştu. Rekorun çıkmadığı yarışlarda sürpriz yaşanmadı. Erkekler 100 metre yarışında Jamaikalı Asafa Powell, vatandaşı Usain Bolt ve ABD'li Tyson Gay'in yokluğunda 9.94'le birinciliğe ulaşırken, henüz Pekin'de 100 ve 200 metre yarışlarına da katılıp katılmayacağına karar vermediğini söyledi. Rus sırıkla atlamacı Yelena Isinbayeva, daha önce Roma'da 5.03 metre atlayarak dünya rekorunu geliştirmişti. Londra'da 5.04'ü üç kez deneyen ve kariyerinin 23. dünya rekoruna çok yaklaşan Rus atlet tüm haklarında çıtayı düşürdü.

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