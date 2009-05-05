Asabiyet genetikmiş

Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre asabiyetin sebebi genlerde gizli.



800 kişi üzerinde öfke kontrolü hakkında yapılan çalışma sonucunda, öfkesi kolay kolay yatışmayan kişilerin, DARPP-32 adlı bir gen taşıdıkları keşfedildi.



Bu gen, “dopamin” adı verilen ve beyinde öfkeyle bağlantılı olan kimyasalı tetikliyor. DARPP-32 taşıyan kişiler, daha çabuk sinirleniyor, öfkelerini kontrol etmekte de zorlanıyor. Araştırma, aynı zamanda beynin amigdala bölgesinde daha az gri hücresi olanların daha sinirli olduğunu ortaya koydu.

