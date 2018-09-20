Asa: Gerçeğe yakın beyan verilmezse, kota uygulaması kaçınılmaz olur

BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarını kota uygulaması olmadan yapmak istediklerini belirterek, “Tabii ki, bunu belirleyen ortaklarımız oluyor. Gerçeğe yakın beyan verilmezse, kota uygulaması kaçınılmaz olacaktır. Aslında kotayı koyan da kotanın kalkmasını sağlayan da ortaktır” dedi.

Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatifte geçen hafta başlayan rekolte beyan döneminin 1 haftalık süresi tamamlanırken, bugüne kadar 10 bin tonluk beyan alındı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıl ürün alımlarına değinerek, \"2017-2018 kampanyasında ortaklarımızdan 55 bin ton beyan alınmıştı. 50 bin ton ürün alım planıyla başladığımız kampanyada, 51 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirilmişti. Göreve geldiğimiz günden bugüne kota uygulaması yapılmıyor. Gerçekçi beyan verilmemesi durumunda kota uygulaması yapılıyor” dedi.

Asa, “Buradan ortaklarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gerçeğe yakın beyanda bulunun. Gerçekten uzak beyan verilmesi durumunda Marmarabirlik alım planından uzaklaşıldığı gibi, kısıtlama da kaçınılmaz olacaktır. Gerçek dışı verilen beyanların kurumumuzu plansızlığa ittiğini geçtiğimiz dönemlerden iyi biliyoruz” diye konuştu.

\'İRİ DANEYE İHTİYACIMIZ VAR\'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, \"Ülke genelinde ve faaliyet bölgemizde rekoltenin yüksek olacağını öngörmekteyiz. Marmarabirlik’in satış planı çerçevesinde bu kampanya döneminde iri daneli ürüne ihtiyaç duyulmaktadır. Sebebi, uzun yıllar süren çalışmalarımızın ardından şarküteri reyonlarına girmiş olmamızla birlikte, bir taraftan satışlarımız 23 bin tonlardan 40 bin ton bandına ulaşırken, diğer taraftan da son yıllarda tüketicide kaliteli zeytin denince iri daneli zeytin olduğu algısı oluşmasıdır. Tüketicinin istediği ürünü alamazsak satışlarımız düşer” dedi.

Marmarabirlik için alım planı ve stok durumunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Asa, \"Geçtiğimiz yıl üreticimize destek olmak adına 460 kalibre ürünü 4,10 TL’ye aldık. Aradan bir yıl geçmesine rağmen, bu kalibredeki ürün piyasada 2-3 TL’ye satılması Marmarabirlik’in elini kolunu bağladı. Aynı zamanda diğer firmalarla rekabet şansımızı azalttı. İnce dane konusunda geçtiğimiz yılda olduğu gibi Marmarabirlik’ten fedakarlık beklemesin. Eğer, Marmarabirlik zarar ederse, ürün alamayan, ürün bedellerini zamanında ödeyemeyen, ürün bedellerini kredi ile ödeyen, öz kaynakları faizlere giden, yatırım yapamayan ve sürekli zarar eden bir kurum haline gelir” şeklinde konuştu.

\'ASLA KREDİ KULLANMAYACAĞIZ\'

Marmarabirlik’in ortaklarına daha çok destek verebilmesi için ayakta kalması gerektiğine de değinen Başkan Asa, “2010 yılından bugüne ürün alımlarını kredi kullanmadan yaptık. Bu kampanya döneminde de asla kredi kullanmayacağız. Bu nedenle ortaklarımız bir yıllık kazancı değil, geleceğini düşünsün. 2018-2019 ürün alım kampanya dönemini el birliği ile aşacağımıza inancımız tamdır. Ortaklarımız bize önce inansın ve güvensin” diye konuştu.

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