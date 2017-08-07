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Futbol

AS: Quaresma, sahaya atılan bıçağı gangster gibi verdi!

Quaresma, sahaya atılan bıçak sonrası soğuk kanlı davrandı

07 Ağustos 2017 14:27

Samsun'da Beşiktaş ve Atiker Konyaspor'un oynadığı Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar İspanya ve Portekiz'de manşet oldu. Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'nın sahaya atılan ve kelebek bıçak olarak tabir edilen bir bıçağı hakeme vermesi ise özellikle yer aldı.

İspanya'nın en önemli spor gazetelerinden olan AS ve Marca olayı videolu şekilde internet sitelerinden yayınladı. AS "Quaresma kendisine atılan bıçağı hakeme gangster gibi verdi" manşetini atarken Marca ise "Kendise atılan bıçağı Quaresma'nın hakeme verişi korkuttu" şeklinde yazdı. Marca maç boyunca sahaya bir çok yabancı maddenin atıldığını ama özellikle Quaresma'nın kendisine atılan bıçağı hakeme verişinin haftanın futbol resmi olduğunu belirtti.

Portekiz basını da Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında yaşanan olaylara değindi. Ülkenin önde gelen 2 spor gazetesi olan Abola ve Record'un manşetlerinden verdikleri haberlerde Quaresma'nın soğuk kanlı bir hareket yaptığını ve kendisine atılan bıçağı hakeme vermeden önce usta bir şekilde tuttuğunu yazdılar.

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