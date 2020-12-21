Arzum'un halka arzına bireysel yatırımcıdan 53,6 kat talep geldi

Arzum’un halka arzında geçtiğimiz perşembe ve cuma günü gerçekleştirilen talep toplama sürecinin sonuçları açıklandı.



Dünya gazetesinin haberine göre; halka arzda birim fiyat 17,00 TL olarak belirlenirken halka arz edilen 13.306.475 TL ile ek satışa sunulan 1.995.971 TL olmak üzere toplam 15.302.446 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53.6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18.7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1.5 katı talep geldi.



Yurtiçi bireysel yatırımcıya payların yüzde 70,8'i, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 28,2'si ve Arzum çalışarlarına yüzde 1'i satıldı.