Arzum Onan evini ayırdı

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti 10 yıldır oturdukları villayı satışa çıkardı. Onan başka bir eve taşınırken, çiftin ayrıldığı öne sürüldü.



Yıllardır evliliklerinde problem yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin evlerini ayırdıkları öne sürüldü. Ayrılık haberlerini sürekli yalanlayan çiftin, 10 yıldır oturdukları Kemerburgaz’daki iki katlı villalarını satışa çıkarması, Arzum Onan’ın yine Kemerburgaz’da bir daireye yerleşmesi çiftin ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi.



Bir süredir Bodrum’da yaşayan Aslantuğ, satışa çıkarıldığı belirtilen villa ile ilgili “Arzum şu anda Kemerburgaz’da bir dairede doğru ama evimiz satışa çıkmadı. Orayı ofis olarak kullanıyorum. Evin ipotekli olduğu ve ihtiyaçtan satılacağı dedikoduları ise külliyen yalan... Oraya sığmıyorduk. Stüdyo ortamı falan var orada... Bir ayağımız orada... Bodrum’da film çekimleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Her şey yolunda, hiç bir problemimiz yok” dedi.



Onan: Evi satışa çıkardık



Aslantuğ’la kavga edip evi terk ettiği iddia edilen Arzum Onan ise eşinin aksine, Kemerburgaz’daki villayı satışa çıkardıklarını doğruladı. Neden başka bir daireye yerleştiği konusunda ise Onan şunları söyledi:



“Evi satışa çıkardık, doğrudur. Bir ayağımız Bodrum’da... Yılın bir bölümünü orada geçiriyoruz. Kemerburgaz’daki ev müstakil bir ev... Bodrum da işin içine girdiği için, evi değiştirmekte fayda gördüm. Sık sık Bodrum’a gidiyorum. Ev satışta gözükse de Mehmet orayı ofis olarak kullanıyor. Zaten eşyaların büyük kısmı orada, ev yaşanabilir durumda.”



Onan, yeni yerleştiği dairede heykel yaparak kendisini dinlendirdiğini belirterek, “İleride sergi açmayı planlıyorum” diye konuştu.

