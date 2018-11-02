Arzum Çinlilere mi satılıyor?

100 milyon değer biçilen Türkiye'nin ünlü ev aletleri üreticisi Arzum'un Çinlilere satılacağı iddia edildi.

Bloomberg'den Vinicy Chan ve Benjamin Harvey'in haberine göre, ev aletleri üreticisi Arzum, Çinli bir şirkete satılıyor. Şirketin değeri 100 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Satış için şirketin hissedarlarından Mediterra Capital'in danışman şirketlerle görüştüğü ifade edildi.

Arzum yetkilileri, konu hakkında açıklama yapmadı.

Bu yıl Çinli Qingdao Haier İtalyan beyaz eşya üreticisi Candy'yi satın almıştı. Çinli Hisense ise Slovenyalı Gorenje'yi bünyesine katmıştı.

Satış için şirketin hissedarlarından Mediterra Capital'in danışman şirketlerle görüştüğü ifade edildi.

Bu yıl Çinli Qingdao Haier İtalyan beyaz eşya üreticisi Candy'yi satın almıştı. Çinli Hisense ise Slovenyalı Gorenje'yi bünyesine katmıştı.

"Sürpriz olmaz"

sozcu.com.tr'nin ulaştığı Mediterra Capital'in yönetici ortağı ve aynı zamanda Arzum’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Ahmet Faralyalı şirketin satışının sürpriz olmayacağını söyledi.

Faralyalı, “Arzum’da yatırımımız 4 yılı tamamladı. Şu an 5. yılımızdayız. Normalde şirketlere 4-6 yıl arası bir yatırım yapıyoruz. Satıp durumu realize ediyor olmamız sürpriz olmaz” diye konuştu.

Arzum’un 2018 yılında ciro ve net karlılıkta rekor kırmasını beklediklerini ifade eden Faralyalı 100 milyon dolar rakamı için ise “Arzum’un 100 milyon dolar civarı bir cirosu var, sektördeki büyüklüğünü ifade ediyor bu” ifadelerini kullandı.