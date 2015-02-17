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Arzu Yıldız ve Fatih Yağmur yazdı: AKP'yi sarsan 10 gün

17-25 Aralık operasyonlarını konu alan 'AKP'yi sarsan 10 gün' gelecek ay satışa sunuluyor

17 Şubat 2015 18:00

T24 muhabiri Arzu Yıldız ve gazeteci Fatih Yağmur, ‘AKP’yi sarsan 10 gün’ kitabında 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonun detaylarını yazdı.

Gelecek hafta okuyucularla buluşacak olan kitapta “Hangi bakan çocuğu 17 Aralık sabahı kapısında Mali Şube'yi görünce 155'i aradı?” “17/25 Aralık sürecinin on günü 16'sından 26'sına kadar neler yaşandı?”, “Ebru Gündeş yardım istemek için kimi aradı, ne cevap aldı?”, “Sarraf’a ait gizli kasadan ne çıktı?” gibi başlıklarla birçok merak uyandırıcı soruya cevap veriliyor.

 

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