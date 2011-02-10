-ARZU YILDIRIM TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Ümraniye'de bir süre birlikte yaşadığı Metin Çilingir tarafından öldürülen Arzu Yıldırım'ın cenazesi, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Yıldırım'ın cenazesi, önce Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından alınan cenaze, Yıldırımın'ın Mecidiyeköy'de yaşayan babası Ahmet Yıldırım'ın evine, helallik alınması için getirildi. Buradan da Mecidiyeköy Merkez Camisi'ne getirilen Yıldırım'ın cenaze namazına, babası Ahmet, annesi Mevlüde, kardeşi Ayhan Yıldırım ile 5 yıl önce boşandığı eşi Tekin Demirtaş ve oğlu Batuhan Demirtaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yıldırım, Hasdal Mezarlığı'nda defnedildi.