Arzu Kaprol Londra Moda Haftası'nda

Modacı Arzu Kaprol, 2009-2010 sohbahar-kış koleksiyonunu Londra Moda Haftasında moda dünyasının beğenisine sundu.



Kaprol'ün 75 parçadan oluşan ve ''Stellar Paralex'' adını verdiği koleksiyonunda ''uzayda iki noktanın arasındaki mesafenin ölçüm yöntemi'' konsept olarak kabul edilirken, iki yanılsamanın sonucunda ortaya çıkan bir doğrulama yöntemi esas alınarak modeller yaratıldı.



Giysilerin içlerinde daha önce Osmanlı padişahlarının tuğralarını kullanan Kaprol, bu kez iç ve dışta Osmanlı paralarının üzerinde yer alan ve uğurlu olduğuna inanılan ''saadet düğümleri''ne yer verdi.



Siyah, mor ve yeşil renklerin kullanıldığı giysiler, şifon, saten, deri ve ipek kumaşlar üzerine payetler, lazer kesimli keçeler ve deriler kullanılarak zenginleştirildi.



Pile, nervür ve geniş volanların kullanıldığı koleksiyonda gece pardösüleri, tulumlar, bol pantolonlar ve dar etekler yer aldı.



Birden fazla rengin bir arada kullanıldığı giysilerinin hazırlanması için beş ay çalışıldığını belirten Arzu Kaprol, koleksiyonunu ilk kez Londra Moda Haftasında görücüye çıkardığını söyledi.



Koleksiyonun bundan sonra da Milano ve Hong Kong'da sergileneceğini bildiren Kaprol, bir sonraki koleksiyonun çalışmalarına önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını bildirdi.



Kaprol, Londra Moda haftasında defile yapmak yerine bir stantta giysilerini sergilemeyi tercih ettiğini, bunun en büyük sebebinin de uluslararası ortaklara açılma isteği olduğunu ifade etti.

