Arzu İlhan Koca'yı öldüren eşi Göksal Koca'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Pendik'te 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca'yı meyve bıçağı ile bıçaklayarak öldüren eşi Göksal Koca hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



Pendik'te 4 Nisan'da 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca'yı bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eşi Göksal Koca hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Göksal Koca ile eşi Arzu İlhan Koca arasında ailevi konulardan dolayı anlaşmazlıklar olduğu, daha önce yaşanan olaylar nedeniyle şüpheli hakkında adli işlemler yapıldığı belirtildi.



Olay günü Göksal Koca'nın eşiyle tartışmaya başladığı, sesleri duyan ve karşı dairelerinde oturan komşularının geldiği, tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, komşularının evden ayrılmak üzere dairenin çıkış kapısına doğru yöneldiği sırada Göksal Koca'nın mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Arzu İlhan Koca'yı göğsünden ve sol kolunda 6 kez bıçakladığı ifade edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arzu İlhan Koca'nın yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği, otopsi raporuna göre Arzu İlhan Koca'nın vücudunda altı kesici delici alet yarasından dördünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı. İddianamede, şüpheli Göksal Koca'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. (İHA)