Arzu Aygün’ü öldüren Muharrem Coşkun'a müebbet hapis cezası

Samsun'da, 35 yaşındaki Arzu Aygün'ü öldükten sonra ormana atan katil zanlısı Muharrem Coşkun müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da kaybolduktan 42 gün sonra cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ü öldüren 38 yaşındaki Muharrem Coşkun'un yargılandığı davanın son duruşması bugün görüldü.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul Aygün'ün babası Seyfullah, annesi Semine Aygün ve 15 yaşındaki kızı N.S.Ş. (15) ile tutuklu sanık Muharrem Coşkun'un yanı sıra taraf avukatları katıldı.
Yargılama sonucu katil zanlısı Coşkun, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Arzu Aygün'ün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adaletin tecelli ettiğini söyledi. (İHA)
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