-ARVELADZE: BEKLEDİĞİMİZ SENARYO OLMADI BURSA (A.A) - 29.11.2010 - Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, ''İkinci yarı beklediğimiz senaryo olmadı'' dedi. Şota Arveladze, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ilk yarının düşündükleri gibi geçtiğini, ikinci yarıda ise istenilen düzeyde istekli oynamadıklarını söyledi. İkinci yarı iyi futbol oynayamadıklarını, topa sahip olamadıklarını dile getiren Arveladze, şunları söyledi: ''Bunu yapamayınca rakip takım geldi, pozisyonlar ve goller buldu. İkinci yarıda daha fazla futbol bekliyordum ama maalesef olmadı. İkinci yarı beklediğimiz senaryo olmadı. Bir yenilmezlik serimiz vardı o da bu maçla sona erdi ama hayat devam ediyor. Dediğim gibi ikinci yarıda top oynamadık, belki yapamadık, belki doğrusu bu. Sonuçta sahadan yenik ayrıldık.'' Arveladze, ''Kayserispor maçta beraberliğe razıymış gibi bir oyun sergiledi?'' yorumuna, ''Hayır öyle bir düşüncemiz yoktu. Gerçi 1 puan 0 puandan iyidir'' değerlendirmesinde bulundu.