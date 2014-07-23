Arundhathi Roy, Gandi sözleri nedeniyle hapse girebilir!

Man Booker Ödüllü yazar Arundhati Roy, Mahatma Gandi’nin kast sistemini savunduğunu öne sürmüş ve liderin adının verildiği kurumların isminin değişmesi gerektiğini söylemişti. Hindistan entelijansiyasının yoğun tepki gösterdiği Roy hakkında siyasiler de sert açıklamalarda bulundu. Muhalefet lideri Ghulam Nabi Azad hükümeti göreve çağırırken, çeşitli sivil toplum kuruluşları da Roy’un tutuklanmasını talep ediyor.

Taraf’ta yer alan habere göre, Kerala Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası bir seminere katılan Roy, Gandi’nin ayrımcı olduğunu, pasif direniş öğretisinin kast sistemini temel aldığını iddia etmişti. Roy konuşmasında, “Bize öğretilen Gandi hikâyesi bir yalandan ibaret. Pasif direniş öğretisi, yeryüzündeki gelmiş geçmiş en vahşi toplumsal hiyerarşiye, yani kast sistemine dayanan insan hakkında artık gerçekleri konuşmamızın zamanı geldi. Gandi, tuvaletlerdeki insan dışkılarını elleriyle temizleyenlerin ömrü boyunca bu işi yapması gerektiğini düşünüyordu. Böyle bir insanın adına üniversite kurmaya gerek var mı gerçekten” ifadelerini kullanmıştı.

‘Müsamaha gösterilemez’

Hindistan Ulusal Kongre Partisi’nin lideri ve Eski Sağlık Bakanı Ghulam Nabi Azad, Gandi hakkında olumsuz yorumlarda bulunan kişilerin hoş görülemeyeceğini söyledi. Nabi Azad, “Eğer biri kalkıp da Gandi Ji’nin kast sistemini savunduğunu söylüyorsa, bu kişiye müsamaha gösterilemez. Bunu söyleyen kadın veya erkek ne kadar güçlü olursa olsun, gerekli işlemler yapılmalıdır” dedi. Hindistan’ın Gandi’yle gurur duyduğunu söyleyen Nabi Azad, “Gandi, ulusumuzun babasıdır. Sadece Hindistan’da da değil, siyasi ve ruhani bir lider olarak tüm dünyada saygı görmektedir. Gandi Ji hakkında olumsuz yorumlarda bulunan kişilere karşı, hükümeti göreve çağırıyorum” dedi.

‘Tutuklanmalı’

Mahatma Gandi Ulusal Vakfı, İçişleri Bakanlığına bir mektup yollayarak Arundhati Roy’un tutuklanmasını talep etti. Vakıf yönetimi, 1950 tarihli İsim ve Amblem Kanunu ile 1971 tarihli Millî Onura Hakaret Kanunu kapsamında Arundhati Roy’un derhal tutuklanmasını ve hapse atılmasını istedi. Vakfın Başkanı Aeby J. Jose, “Gandi hayatı boyunca kendini iktidardan uzak tuttu ve ülkemizin birliği adına kendi hayatını feda etti” dedi ve Roy’un Gandi’yi hiç anlamadığını iddia etti. Vakıf ayrıca bir postanenin önünde basın açıklaması yaparak Arundhati Roy’a Gandi’nin My Experiments with Truth adlı otobiyografisini yolladı.