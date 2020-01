Artvinli çift, kediler için ısı yalıtımlı kulübe yaptı, bakıcı tuttu

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de oturan Nermin ve Metin Albarak çifti, sokak hayvanları için verdiği mücadeleyle örnek oluyor. Çift, soğuktan korunaklı ısı yalıtımlı yaptırdığı özel kulübelerde sokak kedilerini bakıma aldı. Albayrak çifti, ayrıca kedilere bakma koşulu ile evlerini de bir aileye ücretsiz tahsis etti.

Artvin Belediye Meclis üyesi Nermin Albayrak ve esnaf eşi Metin Albayrak, kentte sokak hayvanlarının bakımı için verdiği mücadele hayvan severler başta olmak üzere birçok kişi tarafından takdir topluyor. Albayrak çifti, anne ve babasından yadigâr kalan kedilerin sayısının her geçen gün artması üzerine evlerinin bahçesinde özel kulübe yapmaya karar verdi. Bunun üzerine kolları sıvayan çift, evleri önündeki bahçede kulübe inşa etti. Çift ayrıca, kentin bulunduğu coğrafi ve mevsimsel koşulları da göz önünde bulundurarak, kulübenin etrafına ısı yalıtımı da yaptırdı. Sayıları 30\'u bulan kedilerin için ayrı bölmeler bulunan kulübenin içi de halı ve minderle dizayn edildi. Albayrak çifti, son günlerde bölgede yaşanan soğuk hava nedeniyle de kedilerin üşümemesi için kulübeye ısıtıcı dahi yerleştirdi.

YETİNMEDİLER BAKICI TUTTULAR

Kedilerin barınması için her şeyi düşünen ve bahçelerini tamamen kedilere ayıran Albayrak çifti, bunlarla da yetinmeyerek kedilerine bakma koşulu ile evlerini ise bir aileye ücretsiz tahsis etti. Eve kira vermeyen aile fertleri bakıcılık yaparken, kedilere de her gün mamalarını veririp, haftanın belli günleri ise temizliğini yapıyor. Diğer sokak kedilerin de gelerek karnını doyurduğu özel kulübede yer alan minder ve halılar ise her hafta yıkanarak arındırılıyor.

BU SEVGİ, AİLEDEN YADİGÂR

Hayvan sevgisi anne ve babasında yadigâr kaldığını belirten Nermin Albayrak, şöyle devam etti:

“Onlar ölünce, bahçeli evimiz boş kaldı. Kedilerimize biz bakmak zorunda kaldık. Bu kez doğurmaya başlayınca kalabalık oldular. Bizde evin bahçesinde kedi kulübesi yaptık. Kulübelerin içinde bölümler var hepsinin ayrı ayrı yerleri, yatakları var. Isıtıcıları var, soğuk havalarda çalıştırıyoruz bu sayede üşümüyorlar. Dışarıdan gelen sokak kedileri de oluyor. Kalmak isteyen olursa kalıyor, istemeyen yemeğini yiyip gidiyor.”

\'EV ORTAMI GİBİ DİZAYN ETTİK\'

Kedilerin kaldığı kulübeyi ev ortamı şeklinde dizayn ettiklerini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

\"Buradaki kedilerin hepsinin ayrı ayrı isimleri var; boncuk, tarcın, zeytin, prenses, portakal, pamuk gibi çağırdığımız zaman geliyorlar. Ev hayatına alıştıkları için, bizde bahçedeki kulübelerini ev ortamı gibi dizayn ettik, her hafta bütün örtüler yıkanıyor, çamaşır suyu ile dezenfekte ediliyor, mama kapları yıkanıyor bu sayede daha hijyenli bir ortamda kalmış oluyorlar.”

\'MANTOLAMA YAPTIK\'

Kedilerle yaşamak ve birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Metin Albayrak ise şöyle dedi:

“Hayvanları çok seviyoruz. Burada bunlarla mutluyum, huzurluyum. Her gün akşam saatlerinde gelip mamalarını veririm. Kedilerin kulübeleri özel. Çünkü özel hayvanlar. Soğuk ve sıcaktan korunmaları için de ısı yalıtımlı mantolama sitemi ile dış cephesini kapladık. Biz sokak hayvanlarına zevkle bakıyoruz. İnsanlara sokak hayvanları için evlerinde kalan artık yemek ve bir kapla su koymalarını rica ediyoruz. Sokakta kalan hayvanlara sevgi gösterilmesini istiyoruz. Her şey sevgiden geçtiğine inanıyoruz.”

FOTOĞRAFLI