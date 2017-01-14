“Artvin’e ses ver” konserine OHAL yasağı!

Artvin Cerattepe'de Cengiz Holding’in madencilik faaliyetlerine karşı "Artvin varsa ben de varım" sloganıyla başlatılan uluslararası kampanya kapsamında Artvin STK ve Platformları’nın İstanbul’da düzenleyeceği konser valilik tarafından son anda yasaklandı.

Evrensel’in haberine göre, Artvin STK ve Platformları tarafından yapılan açıklamada “Pazar günü Küçükçiftlik park’ta 18 sanatçının katılımı ve desteğiyle yapılması planlanan “Artvin’e Ses Ver” adlı dayanışma konserimiz, İstanbul Valiliği’nin OHAL kapsamındaki keyfi ve anti demokratik uygulamaları nedeniyle yasaklanarak iptal edilmiştir. Etkinliğimizin iptalini üzülerek kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.

Artvin’deki çeşitli dernek ve vakıfların oluşturduğu Artvin STK ve platformları, Suriye’den Yunanistan’a, Tunus’tan Avustralya’ya kadar 16 ülkeden kişilerin, “Artvin Varsa Ben de Varım” mesajını verdiği bir destek videosu hazırlamıştı.

Oyuncu Hakan Bilgin’in sunumuyla gerçekleştirilmesi planlanan konserde; Edip Akbayram, Cahit Berkay, Onur Akın, Hüseyin Turan, Erdal Güney, Mehmet Gümüş, Taner Öngör, Bayar Şahin, Yasemin Göksu, Türkü Akbayram, Marsis, Aydoğan Topal, Teoman Kumbaracıbaşı, Tanju Topal, Yusuf Aydın, İbrahim Özbayrak, Bahadır Ural ve Erkut Küçükşahin sahne alacaktı.

Yasak sonrası sosyal medyada #ArtvinVarsaBendeVarım sloganıyla başlatılan kampanya, Twitter'da trend konular(TT) listesinin zirvesine yükseldi