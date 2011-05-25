-ARTVİN'E DEV ATATÜRK HEYKELİ ARTVİN (A.A) - 25.05.2011 - İş adamı Sıtkı Kahvecioğlu, birçok ülkede gördüğü dev boyutlu heykellerden etkilenerek Artvin'de, şehre en hakim tepeye, her yerden görülebilecek şekilde, kaidesiyle birlikte 35 metre yüksekliğinde Atatürk heykeli yaptırıyor. Kahvecioğlu Vakfı Başkanı Kahvecioğlu, yaptığı açıklamada, yurt dışında devasa ölçülerdeki heykellerin ülkelere nasıl turizm hareketliliği kazandırdığını yakından görmesinin kendisinde Artvin'e Türkiye'nin en büyük Atatürk heykellerinden birini yaptırma fikri oluştuğunu ifade etti. Atatürk heykeli için çalışmalara 2003 yılında başladıklarını söyleyen Kahvecioğlu, ''Şehre en hakim tepe olan Atatepe mevkisinde Atatepe Projesi'ni başlattık. Proje kapsamında yapılan 7 bin 400 metrekarelik inşaat alanına sahip tesiste, 2 bin metrekare kullanım alanlı okçuluk ve silah atışlarının yapılacağı 3 katlı atış poligonu binası ve 500 metrekare alana sahip restoran olacak. Dev Atatürk heykelimiz de bu tesiste yer alacak'' dedi. Heykel için gerekli altyapı ve izin alma işlemlerini geçen yıl tamamlayarak heykelin inşasına başladıklarını anlatan Kahvecioğlu, ''Heykelin yapımında Atatürk'ün Kocatepe'ye çıkışını anlatan fotoğrafından yola çıktık. Atatürk figürünün 22 metre yüksekliğinde olacağı heykel, kaidesiyle birlikte toplam 35 metre yüksekliğe ulaşmış olacak. Heykelin yanında 60 metre yüksekliğinde göndere 216 metrekarelik bir Türk bayrağını asarak dalgalandıracağız'' diye konuştu. Heykelin yapımının Tiflis Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Jumber Jikia başkanlığındaki ekiple yürütüldüğünü kaydeden Kahvecioğlu, ''Heykelle birlikte toplam 4 milyon liraya mal olacak tesis sayesinde Artvin'e gelen turist sayısında da artış olacaktır. İlimize gelen turistler, Atatepe'yi ziyaret etmeden, o muhteşem Artvin manzarasını seyretmeden şehirden ayrılmayacaktır. Manzara herkesi cezbediyor, bu alanı turizme kazandırmak için uğraşmaktayız'' dedi. Kahvecioğlu, heykelin çelik konstrüksiyon çalışmasının yüzde 70'lik kısmının tamamlandığını da belirterek, açıklamasını ''Heykelin dış kısmının bakır kaplaması devam ediyor. Heykelin ayak, gövde ve bel kısmı tamamlandı. Geri kalan kısmını ise en geç 29 Ekim 2011 Cumhuriyet Bayramı'na kadar bitirip Türk ve Gürcü Cumhurbaşkanlarının katıldığı törenle hizmete açmayı planlıyoruz'' sözleriyle tamamladı.