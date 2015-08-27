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Yaşam

Artvin'deki sel felaketi kaçak çöp dağını ortaya çıkardı!

Hopa Belediye Başkanı: Ara sıra çöp döktük

27 Ağustos 2015 16:18

Artvin'in Hopa ilçesindeki sel felaketinin ardından uzmanlar, bölgedeki imar planı, doğa tahribatı ve HES projelerinin hatalı olduğunu ve bu nedenle felaketin yaşandığını öne sürmüştü. Bugün de bölgeki kaçak bir çöp depolama alanı ortaya çıktı.

DHA'dan Muhammed Kaçar'ın haberine göre, sel nedeniyle bütün çöpler Karadeniz Sahil Yolu'na sürüklendi. Hopa Belediye Başkanı, o alana ara sıra çöp döktüklerini söylerken, Arhavi Belediye Başkanı daha önce uyarı yaptığını ve bölgeye çöp dökmenin uygun bulmadığını söyledi. Hopa'daki sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de kaybolmuştu.

Artvin’in Hopa ve Arhavi İlçeleri’nde meydana gelen sel ve heyelan afeti ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Hopa İlçesi Çamlıkköy ve Fener Mevkisi arasındaki dağın arka yamacındaki alanda oluşturulan vahşi depolama alanına Hopa ve Arhavi belediyeleri yıllarca çöp döktü. Bölgede yaşanan son sel afeti sonrası taşan yan dereler, çöpleri yamaçtan sahile taşıdı, Karadeniz Sahil Yolu’nda adeta çöp dağları oluşturdu. Sel sularının sürüklediği çöpler sahil yolu boyunca yayıldı.

 

Hopa Belediye Başkanı: Ara sıra çöp döktük

 

Hopa Belediye Başkanı AK partili Nedim Cihan, bölgede yıllar önce oluşturulan depolama alanına kendilerin de ara sıra çöp döktüğünü belirterek, "Bu alana daha önceleri çöp dökülmüş. Bizde ara sıra o alana çöp döktük. Sel sırasında çöpler sularla sürüklenerek sahile indi. O alanı temizleyeceğiz" dedi.

 

Arhavi Belediye Başkanı: Ben demiştim...

 

Arhavi Belediye Başkanı AK Partili Coşkun Hekimoğlu ise, o bölgede yıllar önce çöp depolama alanı oluşturulduğunu belirterek, "Benim dönemimde oraya çöp dökülmedi. O bölgeye çöp dökmeyi uygun bulmadım. Hatta, ’Dökülen çöpler bir gün sel olursa sahile iner’ diye uyarım da olmuştu. Dediğim maalesef çıktı. Ortada kötü bir görüntü var" diye konuştu.

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