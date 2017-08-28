Artvin'de tenis heyecanı yaşandı

TEB Mençuna Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası Artvin\'in Arhavi ilçesinde adeta nefesleri kesti. 23 ülkeden 58 profesyonel bayan tenisçinin maçları adeta kıran kırana geçti. Arhavi, 45\'inci Kültür Turizm Sanat Festivali kapsamında ilk defa uluslararası tenis turnuvasına da ev sahipliği yaptı.

Dünya tenis sıralamasında ilk 100\'e giren ünlü sporcuların da olduğu organizasyonda Türk Milli Tenis Takımı\'nın sporcularından Ayla Aksu, Berfu Cengiz, Melis Sezer, Pemra Özgen ve Zeynep Sönmez de turnuvanın iddialı isimleri arasında yer aldı. 60 bin dolar toplam ödüllü yarışmaya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya damga vuran müsabaka ise hiç şüphesiz Tek bayanlarda finale kadar yükselen Milli tenisci Ayla Aksu\'nun mücadelesi ve hüznü oldu.

Milli tenisci Ayla Aksu zorlu rakiplerini geride bırakıp finaldeki rakibi Valeria Savınykh\'ye 3-6, 7-6(10) ve 7-6(5) lik setlerle yenilgiye uğradı ve göz yaşlarına hakim olamadı. Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş ile Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, mağlubiyet sonrası Ayla Aksu\'yu teselli etti.

Türk sporcu Ayla Aksu karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, Mençuna Cup\'ta Arhavi\'de ülkemi temsil etmekten gurur duydum. Finalde şampiyon olmayı çok istediğini kendisini destekleyen ilçe halkına çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Aksu aynı zamanda 2018 yılındaki hedefini dünyadaki en büyük dört turnuvadan biri olan Amerika Açık Tenis Turnuvası\'na katılmak olduğunu söyledi.

Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş ve Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu final karşılaşmasını pür dikkat takip ederek milli teniscilere destek oldular. Çiftler ve Tekler kategorisindeki yarışmalar sonucunda Brezilya\'dan Gabriela Ce ile Hindistanlı Ankita Raina birinci olurken, ikinci Rus tenisci Yana Sızıkova ile Bulgar tenisçi Elitsa Kostova oldu. Tek bayanlarda ise Milli teniscimiz Ayla Aksu final müsabakasında zorlu mücadele sonunda rakibi Valeria Savınykh\'ye yenilerek ikinciliği elde etti.

Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu ise uluslararası standartlara uygun tesislerde böyle bir turnuva yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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ARTVİN DHA (fotoğraflı)