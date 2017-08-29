Artvin'de talan projesi: Yaylalarda sondajla maden aranacak!

Maden Teknik Arama (MTA) Arhavi’nin Eğrisu, Sevahil ve Tuvahit Yaylalarında toplam 2 bin 149.07 hektarlık alanda sondaj yaparak maden arayacak. Proje sahası içerisinde 10 adet 250-750 m arasında değişen derinliklerde sondajların açılması planlanıyor. Karadeniz İsyandadır Platformu Üyesi Hatice Hacısalihoğlu, projeyi “Artvin’de büyük bir talan projesi var. Endişe verici bir durum” şeklinde yorumladı.

Artvin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Valiliğimize sunulan dosya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır” deniliyor. Sondaj çalışması ile bölgede hangi madenlerin olduğu tespit edilip rezerv alanı belirlenerek madencilik faaliyetine başlanacağı bildirildi.

"Bölgede büyük tahribat yaratacak"

Evrensel'den Erdi tütmez konuyla ilgili Karadeniz İsyandadır Platformu Üyesi Hatice Hacısalihoğlu'yla görüştü. Hacısalihoğlu, projeyi “Artvin’de büyük bir talan projesi var. Endişe verici bir durum” şeklinde yorumladı. Yaşanan süreci anlatan Hacısalihoğlu şöyle konuştu:

“Artvin’de 300’den fazla maden ruhsatı verildiği ortaya çıktı. Arhavi’de vadi boyunca çok sayıda taş ocağı projesi var. Bunlar büyük taş ocakları. Bu bölge HES’ler ve taş ocağı çalışmalarıyla tahrip edildi. Şimdi de maden aramasıyla tahribat sürecek. Bölgede önce sondaj yapılacak, madenler tespit edilecek. Ardından da maden bulunursa, harekete geçilecek. Bu büyük bir talan projesidir. Endişe verici bir durum. Doğaya vereceği zarar düşülmeden böyle projeler yapıldı ve ne yazık ki yapılmaya devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

Hukukun geldiği son aşamanın kendilerini zor duruma düşürdüğünü de aktaran Hacısalihoğlu, “Hukuk ne yazık ki elimizden gitmiş durumda. Örneğin Rize İdare Mahkemesi ‘Artvin’de maden yapılamaz’ kararı verdi. Ardından aynı mahkeme bu sefer de ‘Maden yapılabilir’ kararı verdi. Tabii bunlar için Anayasa Mahkemesine başvuruldu. İşin hukuk boyutu böyleyken OHAL koşulları nedeniyle de eylemsellik konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Ve bu altını çizdiğimiz iki nokta halkta moral bozukluğuna yol açıyor” dedi.

"Bir de nükleer yapılırsa tam olacak!"

Arhavi Doğa Koruma Platformundan Sevinç Alçiçek de maden arama kararını eleştirdi. Alçiçek tepkisini, “Arhavi’de zaten taş ocakları büyük bir tahribat yaratıyor. Onlarca da HES projesi var. Yol çalışmaları yapılıyor. Ve bu bölgelerde büyük bir doğa tahribatı var. Yani her şeyi yaptılar bir de nükleer santral yaparlarsa tam olacak! Arhavi’de dokunulmadık yer bırakmamaya karar vermişler” şeklinde gösterdi.

Yapılacak olan sondaj çalışmalarının yaratacağı tehlikelere dikkat çeken Alçiçek, sözlerine şöyle devam etti:

“Arhavi yaylalarından beslenen bir dere var bölgede. Bu dere denize ulaşana kadar köylerin içinden geçer. Şimdi o maden çalışmaları bu dereyi besleyen suları kirletecek. Bu suyun kaynağı doğrudan yaylaların suları. Mesela bölgedeki bir taş ocağı, dereleri kirletti ve şimdi Arhavi Limanında balık bile tutulamıyor. Şimdi bu sondaj çalışmaları yer altı sularını tamamen kirletecek."

Yeşil Yol'u madenciler için yapmışlar!

“Yeşil yol’un asıl amacı ortaya çıktı” diye sözlerini sürdüren Alçiçek, “Bu projeyi tanıttıklarında “Köylü yaylalara daha rahat ulaşacak’ diyorlardı. Şimdi görüyoruz ki bu yaylaları köylünün ulaşımına açmıyorlar, madencilere açıyorlar. Maden şirketlerine her yeri talan etsinler diye yapılmış Yeşil Yol. Biz tabii ki her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz bu talanı bilirkişilerle belgeliyoruz. Dava açıyoruz, kazanıyoruz ancak aynı mahkemeler daha sonra farklı kararlar veriyor ve davaları kaybediyoruz. Ama toprağımıza, suyumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gerekli itirazları yine yapacağız” ifadelerini kullandı.

MTA, metalik amdenleri arayacak

MTA, Eğrisu, Sevahil ve Tuvahit Yaylalarında toplam 2 bin 149.07 hektarlık alanda IV. grup metalik maden olarak sınıflandırılan altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, demir, pirit, manganez, krom, civa, antimuan, kalay, vanadyum, arsenik, molibden, tungsten (volframit, şelit), kobalt, nikel, kadmiyum, bizmut, titan (ilmenit, rutil), alüminyum (boksit, gipsit, böhmit), nadir toprak elementleri (seryum grubu, yitriyum grubu) ve nadir toprak mineralleri (bastnazit, monazit, ksenotim, serit, oyksenit, samarskit, fergusonit), sezyum, rubidyum, berilyum, indiyum, galyum, talyum, zirkonyum, hafniyum, germanyum, niyobyum, tantalyum, selenyum, telluryum, renyum gibi madenlerin rezervini arayacak.