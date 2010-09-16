-ARTVİN'DE REFERANDUM İTİRAZI KABUL EDİLDİ ARTVİN (A.A) - 16.09.2010 - Artvin İl Seçim Kurulu, AK Parti Arhavi İlçe Teşkilatının halk oylaması sonucuna ilişkin itirazını kabul etti. AK Parti Arhavi İlçe Teşkilatı, 12 sandıktaki oyların yeniden sayılması yönündeki itirazının İlçe Seçim Kurulunca reddedilmesinin ardından dilekçeyle İl Seçim Kuruluna başvurmuştu. İtirazı değerlendirerek kabul eden İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulundan sandıkları talep etti. Arhavi'de 14 bin 299 seçmenin kayıtlı bulunduğu toplam 62 sandıkta, 11 bin 445 seçmen oy kullanmış, sandıklardan 5 bin 617 ''evet'', 5 bin 637 ''hayır' oyu çıkmış, 191 oy da geçersiz sayılmıştı. AK Parti İlçe Teşkilatı 9 sandıktaki 47 geçersiz oya itiraz etmiş ve bir sandıktaki oyların ise yeniden sayılmasını istemişti. İlçe Seçim Kurulu, 9 sandıkta yapılan sayımın ardından söz konusu 47 oyun geçersiz olduğuna karar vermiş, bir sandığın açılarak tekrar sayılması konusundaki talebi ise reddetmişti. Böylece itirazın ardından Arhavi'de anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonuçlarında değişiklik olmamıştı. Artvin genelinde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise 122 bin 503 seçmenin kayıtlı olduğu 579 sandıkta 96 bin 838 seçmen oy kullanmış, 94 bin 707 oyun geçerli kabul edildiği seçim sonucunda sandıklardan 47 bin 164 ''evet', 47 bin 543 ''hayır' oyu çıkmıştı.