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Artvin'de piknikçiler yanlarına gelen tilkiyi besledi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'in Kafkasör Yaylası'nda, ormanlık alanda piknik yapan arkadaş grubu, yiyeceklerini yanlarına gelen tilkiyle paylaştı

26 Ekim 2017 15:30

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası\'nda, ormanlık alanda piknik yapan arkadaş grubu, yiyeceklerini yanlarına gelen tilkiyle paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan, tilkinin verilen etleri yeme anlarına ait görüntüler beğeni topladı.
Kentte bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası\'nda piknik yapan bir grup genç, ormanlık alandan yanlarına gelen tilkiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Doğada aç kalan ve mangalda pişirilen etlerin kokusunu alan tilki, grubun yanına giderek kendisine verilen etleri yedi. Tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Piknikçilerin elleriyle beslediği tilkiye ait cep telefonu görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler takipçilerin yanı sıra birçok hayvansever tarafından da beğeni kazandı.

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