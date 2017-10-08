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Artvin'de Off-Road heyecanı (2)

OFF ROAD YARIŞLARINDA KAZA Artvin Off Rood Kulübü'nün organize ettiği ve Artvin Belediyesi'nin desteklediği Off Road yarışları sırasında yaşanan kaza izleyenleri korkuttu

08 Ekim 2017 23:30

OFF ROAD YARIŞLARINDA KAZA
Artvin Off Rood Kulübü\'nün organize ettiği ve Artvin Belediyesi\'nin desteklediği Off Road yarışları sırasında yaşanan kaza izleyenleri korkuttu. Gürcistan\'ın Ajara Kulübü adına yarışan Nıkolaz Guehua\'nın son parkurda kullandığı cip takla attı. Çevredekilerin müdahalesi ile cipten çıkarılan sürücü ambulansla Artvin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yarışçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Off Road yarışlarında S1 Klasmanında Azerbaycan kulübünden Suat Çelik, S2 klasmanında İran kulübünden Ali Khezri ve S3 klasmanında Gürcistan\'ın Ajara kulübünden Miza Makaşvili birincilikleri elde etti. Dereceye girenlere kupaları verildi.

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