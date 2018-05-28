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Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist etkisiz hale getirildi (2)

TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (DHA) - Artvin'de CHP  lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist ölü ele geçirildi

28 Mayıs 2018 17:30

TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

ANKARA (DHA) - Artvin\'de CHP  lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist ölü ele geçirildi.

İçleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"CHP  Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu\'nun  içinde bulunduğu konvoya Artvin\'de saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde  faaliyet  gösteren  bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin  açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu\'nun  konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı\'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir.\"

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