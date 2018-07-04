Artvin'de kenenin ısırdığı çiftçi öldü

Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Ardanuç ilçesinde kenenin ısırdığı çiftçi Yüksel Kavaklı (53), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ardanuç ilçesi Peynirli köyünde çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Yüksel Kavaklı\'yı 15 gün önce kene ısırdı. Kendi imkanları ile keneyi vücudundan çıkaran Kavaklı, bir hafta önce rahatsızlanınca Ardanuç Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede yapılan muayenede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı belirlenen Kavaklı, yaşamını yitirdi. Kavaklı\'nın cenazesi alınan tedbirlerin ardından kireç dökülen mezarda toprağa verildi.



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