Artvin'de kazada ölen genç Bursa'da toprağa verildi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- ARTVİN\'de, park halindeki TIR’a çarpan otomobilde yaşamını yitiren Mücahit Çırak (27), Bursa\'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, hafta sonu Trabzon- Batum karayolunun Artvin Kemalpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Orhangazili Mücahit Çırak, amcasının oğlu Mehmet Çırak ve Gölcüklü Sebahattin Kurt ile birlikte Gürcistan’a arkadaşlarını ziyarete gitmek için yola çıktı. Sebahattin Kurt yönetimindeki 34 PN 8347 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 81 DU 663 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada, araç içinde sıkışan Mücahit Çırak öldü, sürücü Sebahattin Kurt ile Mehmet Çırak yaralı kurtuldu.

Mücahit Çırak’ın cenazesi, Artvin\'den Bursa\'ya getirildi. Mücahit Çırak için daha sonra ikindi vakti Gazi Orhanbey Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile Mücahit Çırak\'ın yakınları, arkadaşları ve atandaşlar katıldı. Çırak\'ın cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.



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