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Spor

Artvin'de Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası yapıldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA) ARTVİN’de, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

11 Şubat 2018 19:06

Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA) ARTVİN’de, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.
Artvin Belediyesinin ev sahipliğinde 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası\'nda, 9 erkek, 6 kadın takımın katılımıyla düzenlenen şampiyona eleme müsabakasının ardından yarı final ve final maçları yapıldı. Şampiyonaya Plaj Voleybolu Milli Takım sporcuları Aleyna Vence - Buğra Eryıldız çifti Aysu Ceylan - Öykü Keskin çiftini 3-0 mağlup ederken, erkeklerde de Hasan Hüseyin Mermer-Murat Giginoğlu çifti - Ali Çebeci Yusuf Özdemir ikilisinden oluşan takımı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’nda kadınlarda şampiyon olan Aleyna Vence - Buğra Eryıldız çifti, erkeklerde şampiyon olan Hasan Hüseyin Mermer-Murat Giginoğlu çifti 23-25 Mart 2018 tarihlerinde Avusturya’nın Wagrain-Kleinarl / Flachau kayak merkezinde düzenlenecek, toplam 20 bin Euro para ödüllü 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye\'yi temsil etmeye hak kazandı.Şampiyona final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 

(FOTOĞRAFLI)

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