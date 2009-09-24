Artvin'de heyelan: 2 ölü 3 kişi de göçük altında

Artvin Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.



Borçka'nın Kale köyünde toprak altında kalan Recep Demirci'ye ait evde hayatını kaybedenlerin 55 yaşındaki Hacer Demirci ile 33 yaşındaki Gülsüm Demirci olduğu öğrenildi. Köye ulaşan Sivil Savunma ekiplerinin çalışmaları sonrasında bu kişilerin cesetleri çıkarıldı.

3 kişi göçük altında

Ali, Neşe ve Reşit Demirci'nin yıkılan bir binanın enkazı altında kaldığı, saat 23.00'e kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava şartlarından dolayı ara verildi.



İlçeler arasında karayolu ulaşıma kapalı



Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Kameni Deresi'nin taşmasıyla ulaşıma kapanan Hopa-Borçka kara yolunun Cankurtaran mevkiindeki köprüden itibaren araç geçişine izin verilmiyor. Yolun hasar gördüğünü ve şiddetli yağışın devam ettiğini belirten polis ekipleri, sürücülerden dönmelerini istiyor.

Yağmur şiddetlenecek

Artvin'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “Meteorolojik Uyarı”da, Rize ve Hopa'nın yanı sıra Artvin çevrelerinde de gece saat 03.00'a kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.