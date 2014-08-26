Artvin'de 'HES'lere evet' eylemi

Rize İdare Mahkemesi'nin, kent merkezinde yapılacak olan Kavak hidroelektrik santral projesi için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu' raporunun yürütmesini durdurması üzerine birkaç gün önce horonlu kutlama eylemlerinin yapıldığı Artvin'in Arhavi ilçesinde bu kez de, 'Hes'lere evet' pankartı açan karşıt görüşlüler bir araya geldi.

DHA'dan Muhammet Kaçar'ın haberine göre, eylemde konuşan Arhavi'nin Ak Partili Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, “Azınlığın ve bir marjinal grubun sesi olarak ortaya çıkan sesi susturmak ve Arhavi’nin sesi olarak ortaya çıkmak gerekir" diye konuştu.

Arhavi Meydanı’nda toplanan bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ile yaklaşık bin kişilik grup, 'Arhavi işadamına sahip çıkıyor', 'HES'lere evet' pankartı açtı, 'Arhavi sahipsiz değildir' sloganları attı.



Burada açıklama yapan Arhavi Belediye Başkanı AK Partili Coşkun Hekimoğlu, hak arama adı altında ilçelerinde yatırım yapan işadamlarını bölgeden uzaklaştıracak şekilde eylemler yapıldığını belirterek, belediye ile şahsına yönelik haksız itham ve iftiralarda bulunulduğunu öne sürdü.



Hekimoğlu şunları söyledi: “Hak aramaya karşı değiliz, üsluba karşıyız. Bugüne kadar Arhavi’de kimseyi, 'Defol, katil, hırsız' diye itham etmedik. Beni iki dönemdir belediye başkanı seçtiniz. Hiçbir Arhavili kendisini yanlış yönetecek hırsızı, katili, satılmışı belediye başkanı seçmez. İkinci kez hiç seçmez. Hakka ve hukuka göre yazılı kurallarla hareket eden anarşist olmayan bir belediye başkanıyım."

'Katil, hırsız MNG sloganları atmak Arhavi'ye yakışıyor mu?'

Hukuki süreçte yapılan itirazlara saygıları olduğunu ifade eden Hekimoğlu, “Kendi işadamımız Mehmet Nazif Günal’a yönelik Cumartesi günü Arhavi meydanında gerçekleşen gösteride, 'MNG defol, katil MNG, hırsız MNG' sloganları atarak bu meydanda dolaşmak Arhavi’ye yakışıyor mu?" dedi.

Arhavi belediyesi imar değişikliği yaparak HES'lerin yolunu açtı

Kamilet Vadisi'nde geçen yıl yapımına başlanan 14 megavatlık Kavak Hidroelektrik Santral projesiyle, Çifteköprü ve Kapisre derelerinin sularının 5 kilometre boyunca tünel ve borularla Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılacak Kavak Hidroelektrik Santrali'ne taşınması ve üretilecek elektriğin de aynı bölgede kurulacak santralle dağıtılması planlandı.



Geçen yıl HES yapımı için 'ÇED olumlu' raporu alan MNG Holding'e bağlı Arhavi Elektrik Üretim Şirketi, imar mevzuatı uygun olmadığı için belediyeye başvurdu. Arhavi Belediyesi de, 4 Eylül 2013 günü imar değişikliği kararı aldı.



CHP’li Belediye Meclisi üyelerinin karşı çıkmasına rağmen AK Partili üyelerin oy çokluğu ile daha önce tarım alanı olan Cumhuriyet Mahallesi'nin bir bölümü, 'Konut dışı kentsel çalışma alanı' ilan edilerek HES projesine onay verildi.



Bölgede protesto ve eylemlerle HES inşaatına karşı çıkan vatandaşlar, Arhavi Doğa Koruma Platformu öncülüğünde Rize İdare Mahkemesi’ne başvurarak HES projesi için verilen 'ÇED olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Rize İdare Mahkemesi de, bilirkişi raporuna dayanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği 'ÇED olumlu' raporunun yürütmesini durdurdu.