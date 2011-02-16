-ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ ARTVİN (A.A) - 16.02.2011 - Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Murgul ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün daha ara verildi. 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başladığı pazartesi günü, Artvin'in Murgul ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 3 gün süreyle ara verilirken, ilçedeki olumsuz hava koşulları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, ilçede halen devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 2 gün daha ara verildi. İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler, önümüzdeki hafta ders başı yapacak. -DOĞU ANADOLU'DA KIŞ Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 700 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Alınan bilgiye göre, Karadeniz üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altında bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bölge illerinden Erzurum'da 351, Erzincan'da 109, Tunceli'de 89, Muş'ta 56, Iğdır'da 51, Ardahan'da 33, Kars'ta 7 ve Bingöl'de 4 olmak üzere toplam 700 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarının yanı sıra ulaşımın sağlanamadığı köylerden durumu ağır olan hastalara da yardım eli uzatıyor. Erzurum'da son 24 saat içerisinde 2'si doğum vakası olmak üzere 11 hasta, İl Özel İdare Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere yetiştirildi. Buzlanma görülen kent merkezlerinde belediye ekiplerince kar ve buzla mücadele çalışması yapılıyor. Kar ve tipinin etkili olduğu karayollarında da gerekli tedbirler alınıyor. Muş-Kulp karayolunun, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 18.00-06.00 saatleri arasında ulaşıma önlem amaçlı kapatıldığı, kar ve tipinin devam etmesi halinde aynı uygulamanın bugün de yapılacağı bildirildi. Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere, Ardahan'da 13, Kars ve Erzurum'da 10, Erzincan'da 4, Ağrı ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.