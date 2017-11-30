Artvin'de çevrecilerden doğa tahribatına karşı imza kampanyası

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de çevreciler, doğayı tahrip ettiği öne sürülen başta Cerattepe olmak üzere bölgedeki madenlere, hidro elektrik santrallerine (HES), Yeşil Yol Projesi\'ne ve taş ocaklarına karşı imza kampanyası başlattı. \'Artvin\'de çevre katliamına son\' başlıklı kampanyada imza sayınının bin 500\'e ulaştığı belirtildi.

Yeşil Artvin Derneği ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının (STK) aldığı karar doğrultusunda, Artvin\'deki doğa tahribatına karşı imza kampanyası başlatıldı. Ülke genelinde, 19 Aralık\'a kadar devam edecek kampanyada toplanan imzalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne gönderilecek. İmza kampanyası öncesi Yeşil Artvin Derneği\'nde toplanan STK ve siyasi parti temsilcileri daha sonra esnafı ve vatandaşları ziyaret edip, kampanyaya destek istedi.

İMZALAR HÜKÜMET YETKİLİLERİNE ULAŞTIRILACAK

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, \"Türkiye\'deki Artvinli STK\'lar, dernekler, vakıflar bir araya geldik. Herkes Artvin\'in genel durumuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. Ağırlıklı olarak Artvin Çevre Platformları adı altında bir imza kampanyası yapılması önerildi. İkinci bir toplantıyla bu öneri netleştirildi. Şu anda tüm Türkiye\'de Artvin Çevre Platformları olarak imza kampanyası başlattık. Başta Cerattepe olmak üzere Artvin\'in genel sorunlarıyla ilgili imza kampanyası başlatıldı. Bunu hükümet yetkililerine ileteceğiz\" dedi.

MECLİS\'E GİDECEKLER

İmza kampanyası sonrası TBMM\'ye gideceklerini kaydeden Başkan Karahan, hem siyasi partilere hem de hükümet yetkililerine taleplerini anlatmak istediklerini söyledi. Karahan, şöyle konuştu:

\"Artvin\'de pervasız şekilde çalışıyorlar. Denetleyen yok. Zarar vermeye devam ediyorlar. Bu yüzden Artvin halkını hem bilgilendirmek hem de derdimizi anlatmak üzere bu kampanyayı tüm Türkiye\'de başlatmış bulunuyoruz. Biz bugün de tüm esnafı gezerek imza toplayacağız. Esnafımızın imza kampanyasına destek vermesini isteyeceğiz.\"

\'DEMOKRATİK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ\'

İmza kampanyasına destek veren kent sakini Muammer Gegin, Artvin\'i çok sevdiklerini dile getirerek, \"Artvin\'de doğup Artvin\'de büyüdük. Yıllarca burada yaşamımızı sürdürdük. Doğamıza, tabiatımıza sahip çıkmak istiyoruz, Artvin\'imizi seviyoruz. Toprağımızı, doğamızın yeşilini talan etmelerini istemiyoruz. Bu şekilde demokratik mücadelemizi sürdürüyoruz\" dedi.

SP\'Lİ BAŞKAN YARDIMCISINDAN DESTEK ÇAĞRISI

Saadet Partisi (SP) Artvin İl Başkan Yardımcısı Arif Soydan da Cerattepe\'deki madenin Artvin\'e zararları konusunda halka gerçeklerin anlatılarak, imza kampanyasına destek verilmesi gerektiğini söyledi. Soydan, \"Maden çıkması durumunda \'Artvin\' diye bir şehir kalmayacak. Bunun en iyi örneği Murgul\'da görülmüştür\" ifadesini kullandı.

ADİL KARAR İSTEDİ

Artvin\'de 25 yıllık esnaf Hakan Akın ise kentte madene karşı verdikleri mücadeleden asla vazgeçemeyeceklerini kaydederek şöyle dedi:

\"Bir imza kampanyası düzenlenmiş, biz de imzalayarak destek olduk. Bu imzalar üst mercilere götürülecek. İnşallah onlar da ellerini vicdanlarına koyarlar ve madenciliğin bize vereceği zararı göz önünde bulundurarak adil bir karar veriler.\"

İMZA KAMPANYASINA İLGİ VAR

Kentte toplanan imza sayısının bin 500\'e ulaştığı öğrenildi. \'Artvin\'de çevre katliamına son\' başlıklı kampanya duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

\"Artvin\'in güzel doğası vahşi bir saldırı altındadır. Maden işletmeleri, taş ocakları, HES\'ler ve Yeşil Yol gibi doğayı tahrip eden çalışmalar, Artvinlilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehdit etmektedir. Bizler ülkemizin değişik yerlerinde yaşayan Artvinliler ve çevre dostları olarak Artvin\'de halkın ve tüm canlıların yaşam hakkını elinden almaya çalışan uygulamaların son bulmasını ve Cerattepe\'deki madencilik faaliyetlerine derhal son verilmesini talep ediyoruz.\"

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