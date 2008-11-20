Artvin'de çevreci zaferi

Artvin'in Cerattepe mevkisinde yaklaşık 14 yıldır bakır madeni açma çalışması yapan Artvin Bakır ve Maden İşletmesi, çevrecilerin açtığı davalar sonucu ruhsatının iptal edilmesi üzerine bölgeyi terk etti.



Yeşil Artvin Derneği ile Artvin Barosu'nun Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu alınmadığı ve doğaya telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği gerekçesiyle Rize Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı dava sonucu ruhsatı iptal edilen Artvin Bakır ve Maden İşletmesi, Cerattepe'deki tüm çalışmalarını durdurdu.



Maden sahasındaki iş makineleri, konteynerler, portatif bina ve malzemelerini kamyonlara yükleneyen maden çalışanları, bölgeden ayrıldı.

Mühendislik ve inşaat sözleşmelerini de fesheden maden yetkilileri, bakır medeni için açılan galeriyi betonlayarak kapatacaklar.



Artvin Bakır ve Maden İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Sabri Altınoluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cerattepe'deki projelerinin, ayrıntılı ve uzun süren itirazlara maruz kaldığını, projenin yürütülmesi hakkında yapılan yasal itirazın, 2008 yılının başlarında madendeki tüm faaliyetlerin askıya alınmasıyla sonuçlandığını söyledi.



Son olarak, işletmelerinin bu maden sahası için alınmış ruhsatının mahkeme kararıyla iptal edildiğini anımsatan Altınoluk, ''Mahkemenin bu kararı, projeyi çalışır bir madene dönüştürebilme ihtimali konusunda ciddi oranda belirsizliğe düşmemize yol açmıştır. Bu belirsizlik ve ardından gelen mevcut küresel mali kriz, bu projeye fon ayırarak yatırım yapmamızı gittikçe zorlaştırmıştır'' dedi.



'Bu projeye yapılan itirazlar hep devam edecektir'



Bu koşullar altında, işletmelerinin, Cerattepe projesiyle ilgili tüm faaliyetleri derhal durdurmaktan başka bir seçeneği kalmadığını anlatan Altınoluk, şöyle devam etti:

''Dolayısıyla tüm ekipman siparişlerimizi, mühendislik ve inşaat sözleşmelerimizi feshediyoruz. Tüm personelimizin istihdamını da feshedeceğiz. Yıllardır bu projede uzun saatler harcamış, konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekiple birlikte çalışmaktaydık. Kimi zaman sürekli ilerlemekte olduğumuzu, sonuca yaklaşmakta olduğumuzu düşündük. Fakat gerçek şu ki toplumsal ve siyasi destek olmadan, bu projeye yapılan itirazlar hep devam edecektir. Dolayısıyla kurumumuzun bir fırsat kapısı kapanmış bulunmaktadır.''



Altınoluk, kurum çalışanlarının durum hakkında bilgilendirildiklerini, bu zor süreçte kendilerine yardımcı olacaklarını da dile getirerek, ''Yıllar yılı Artvin Bakır ve Maden İşletmesi ile çalışan tüm insanlara, yoğun çabalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Keşke bu projede daha başarılı olabilseydik, bu projeyi sonlandırmak zorunda olduğumuz için çok üzgünüm'' diye konuştu.



Yeşil Artvin Derneği Başkanı Gazihan



Yeşil Artvin Derneği Başkanı Erdoğan Gazihan ise Artvin Bakır ve Maden İşletmesi'nin lehlerine çıkan mahkeme kararları neticesinde maden alanını terk etme durumunda olduklarını belirterek, ''Doğru bir tanedir. Gitmeleri bizim açımızdan çok sevindirici olmuştur. Mücadelemiz, tüm Artvin halkı, bütün sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının çabası sonucu olumlu neticelenmiştir'' dedi.



Gelinen bu durumun ''çevrecilik adına Artvin halkının zaferi'' olduğunu ifade eden Gazihan, şunları kaydetti:

''Bu sonuç, birlikte hareket edildiği zaman başarılamayacak hiçbir zorluğun olmadığını gösteren bir örnektir. Neticenin, bu tip uygun olmayan koşullarda çıkarılmak istenen, yahut doğayı bozmak isteyen hareketlere karşı da ışık olmasını diliyorum. Biz, Artvin'in geleceğinin yok olması anlamında olası bir felaketin önüne geçtik. Tüm Artvin halkının gözü aydın olsun. Geleceğimizin, çocuklarımızın yüzüne kızarmadan ifade verebiliriz artık.''



1700 ağaç kesilmişti



Hatila Milli Parkı havzasında bulunan Cerattepe mevkisindeki 17 hektarlık alanda kurulan bakır madeni için bin 700 ağaç kesilmişti. Ayrıca bölgede 100 metre uzunluğunda bir galeri açılmıştı.



Çıkarılan madenin işleneceği Rize'nin Çayeli ilçesine götürülmesinde kullanılacak teleferik hattı için ise 3 bin 800 ağacın daha kesilmesi planlanıyordu.