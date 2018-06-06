Artvin'de büyükbaş ölümleri tedirgin ediyor (2)

LSD HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ, KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, kentte Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde büyükbaş ölümlerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada yapılan incelemeler sonucu üzerinde yaralar oluşması ve bitkin düşmesinin ardından ölen büyükbaşlarda Lumpy Skin Disease (LSD) olarak ta adlandırılan Nodüler Ekzantemi Hastalığı görüldüğünün saptandığı bildirildi.

Bölgede karantina tedbirlerinin aldığını ve aşılama çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada şöyle denildi:

\"İlçelerimizde sığırlara ilişkin numunelerden LSD yönünden birkaçında pozitiflik tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak gerekli tedbirler alınmış olup, 3 kilometre yarıçapında koruma, 7 kilometre yarıçapında gözetim olmak üzere 10 kilometre yarıçaplı alana karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla hayvan hareketleri karantinadan mütevellit kısıtlanmıştır. Hastalık teşhis edilen hayvanların itlaf işlemleri devam etmekte olup oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilen kıymet bedeli hayvan sahiplerine tazminat olarak ödenecektir.\"