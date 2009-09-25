Artvin'de bir ceset daha bulundu

Artvin'in Borçka ilçesinde sel sonucu yıkılarak heyelan altında kalan evin enkazında bulunan Ali Demirci'nin cesedi çıkarıldı.



Borçka'da önceki gün meydana gelen sel nedeniyle Kaleköy köyünde muhtar Yusuf Demirci'ye ait 3 katlı evin yıkılması sonucu enkaz altında kalan 54 yaşındaki Ali Demirci'nin bulunması için sabah çalışma başlatan sivil savunma ekipleri, Demirci'nin cesedine ulaştı.



Enkazdan çıkarılan ceset, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Borçka'da sel sonucu yıkılarak heyelan altında kalan evde bulunan 35 yaşlarındaki Gülsüm Demirci hayatını kaybetmişti. Enkaz altında kalan kişilerin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalarda 3 yaşındaki Beyzanur Demirci sağ kurtarılırken, Hacer ve Neşe Demirci'nin cesetleri çıkarılmıştı.



İlçenin Demirciler köyünün Ormanlı Mahallesi'nde, sel sularının evine girdiği 80 yaşındaki Nafiye Şimşek ise boğularak hayatını kaybetmişti.