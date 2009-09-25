T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Artvin'de bir ceset daha bulundu

Artvin'in Borçka ilçesinde sel sonucu yıkılarak heyelan altında kalan evin enkazında bulunan Ali Demirci'nin cesedi çıkarıldı.

25 Eylül 2009 03:00

Artvin'in Borçka ilçesinde sel sonucu yıkılarak heyelan altında kalan evin enkazında bulunan Ali Demirci'nin cesedi çıkarıldı.

Borçka'da önceki gün meydana gelen sel nedeniyle Kaleköy köyünde muhtar Yusuf Demirci'ye ait 3 katlı evin yıkılması sonucu enkaz altında kalan 54 yaşındaki Ali Demirci'nin bulunması için sabah çalışma başlatan sivil savunma ekipleri, Demirci'nin cesedine ulaştı.

Enkazdan çıkarılan ceset, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Borçka'da sel sonucu yıkılarak heyelan altında kalan evde bulunan 35 yaşlarındaki Gülsüm Demirci hayatını kaybetmişti. Enkaz altında kalan kişilerin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalarda 3 yaşındaki Beyzanur Demirci sağ kurtarılırken, Hacer ve Neşe Demirci'nin cesetleri çıkarılmıştı.

İlçenin Demirciler köyünün Ormanlı Mahallesi'nde, sel sularının evine girdiği 80 yaşındaki Nafiye Şimşek ise boğularak hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24