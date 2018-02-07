Artvin'de, av izni çıkan hayvanlara, 4 ülkeden talipli çıktı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde yaban hayatı için sürdürülen envanter belirleme çalışması sonrası başlayan av turizmi kapsamında, Artvin’de, 31 yaban keçisi ve 8 çengel boynuzlu dağ keçisi avı için izin çıktı. Av ihalesini kazanan 15’i yabancı, 24’ü yerli avcı tarafından avlanacak hayvanlar karşılığında 120 bin lira gelir elde edilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, engebeli bir topoğrafya ve zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Artvin’in, çeşitli türde av hayvanlarının barınmasına imkan verdiği hatırlatıldı. Kara avcılığında, avlanmaya izin verilen hayvanların olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaban tavşanı, domuz, çakal, keklik gibi türlerin yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca koruma altında bulunan Ayı, Yaban Keçisi, Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, Karaca, Kurt gibi birçok yaban hayvanı da Artvin\'de yaşam alanı bulabiliyor. Bakanlıkça koruma altında bulunan av hayvanlarından üreme yeteneğini yitirmiş olan erkek bireylerin avlattırılması ile hem gelecek nesiller için sağlam bireyler oluşmakta, yöre halkına, köy tüzel kişilikleri ve Artvin\'e gelir sağlanmaktadır. Avlardan elde edilen avlanma gelirlerin yüzde 40 ile yüzde 70’i avın vurulduğu köy ve civar köylere dağıtılmaktadır. Yöreye gelen avcıların yöre insanından rehberlik hizmeti alması sonucunda yöre insanı da gelir sağlamaktadır.”

‘120 BİN LİRA GELİR ELDE EDİLDİ’

Kişilerin av turizmi faaliyetleri için yaptığı konaklama, yiyecek, ulaşım gibi faaliyetlerle de gelir sağlandığının ifade edildiği açıklamada, “2018 yılı içerisinde Artvin\'de 31 adet yaban keçisi ve 8 adet çengel boynuzlu dağ keçisi kotası tahsis edildi. Tahsis edilen kotalardan 10 adet yaban keçisi ve 5 adet çengel boynuzlu dağ keçisi ihalesi yapılarak yabancı avcılara, geriye kalan 21 adet yaban keçisi ve 3 adet çengel boynuzlu dağ keçisi ise yerli avcılara tahsis edildi. Avına izin verilen türlerden 120 bin lira gelir elde edilirken, bu rakamın 70 bin lirası köylere aktarıldı” denildi.

Av için ABD, Almanya Danimarka ve Pakistan’dan 5 avcının bölgeye geldiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI