Artvin'de anaokulu öğrencisi kaza kurbanı

Artvin'in Hopa ilçesinde, minibüsün çarptığı ana okulu öğrencisi öldü.



Alınan bilgiye göre, Artvin-Hopa Yolu'nun Sundura mevkisinde, annesiyle yürüyen 6 yaşındaki ana okulu öğrencisi Efsun Topal, annesinin elinden kurtularak yolun karşısına geçmek istedi.



Bu sırada, Ali Ç'nin kullandığı şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarptığı minik Efsun, ağır yaralandı.



Vatandaşlarca Hopa Devlet Hastanesine götürülen Efsun Topal, buradaki ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



Efsun Topal'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Rize Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Minibüs sürücüsü Ali Ç, gözaltına alındı.

