Artvin’de 2 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Hopa İlçesi’nde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki TIR’a arkadan çarpmasını sonucu meydana gelen ve 2 kişinin öldüğünü kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzeri Liman Mevkii\'nde önceki gün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Nazım Yılmazlar yönetimindeki 08 EB 780 plakalı otomobil, karayolu üzerinde park edilen Gürcistan plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Nazım Yılmazlar ve yanındaki Sercan Mert Yenigül kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Kaza ardından park halindeki TIR kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen TIR’da hasar meydana geldi.

Kaza anı Hopa Limanı’na ait güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi. Görüntüde yolda seyreden otomobilin sinyalleri yanan park halindeki TIR’a arkadan çarptığı görüldü.



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