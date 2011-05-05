-ARTVİN VALİSİNİN ZORLU YOLCULUĞU ARTVİN (A.A) - 05.05.2011 - Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, bir toplantı için kentin Borçka ilçesi Camili köyüne gidebilmek için, karla kaplı yöredeki çığ ve heyelan riski yüzünden Gürcistan topraklarını kullanmak zorunda kaldı. Zorlu yolculuğun ardından ulaştığı köyde köylüler ile toplantı yapan Yemlihalıoğlu, dönüşte karla kaplı yöredeki çığ ve heyelan tehlikesine rağmen Türk topraklarını tercih edip, köylülerin aracı ile Borçka'ya geldi. Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan ve yılın büyük bir bölümü karla kaplı olan Camili köyünde yaşayan orman köylülerinin refah seviyesinin yükseltilmesi ve çeşitli konularda bilgilendirilmesi amacıyla, Artvin Valiliği ile Orman Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğünce köyde bir toplantı düzenlendi. Vali Mustafa Yemlihalıoğlu ve ORKÖY Genel Müdürü Mustafa Kemal Yalınkılıç'ın da aralarında yer aldığı 29 kişilik heyet toplantıya katılmak için söz konusu köye gitmeyi kararlaştırdı. Ancak bölgenin ve bölge yollarının kar ile kapalı olması, ayrıca yolda heyelan ve çığ tehlikesi bulunması yüzünden, Yemlihalıoğlu ve beraberindekiler köye Gürcistan toprakları üzerinden gitmeye karar verdi. Yemlihalıoğlu ve beraberindekiler daha sonra geçiş için Artvin Valiliği ve Gürcistan'a bağlı Acara Özerk Cumhuriyeti arasında imzalanan protokol çerçevesinde, kimlik kartları ile Sarp Sınır Kapısı'ndan komşu ülke Gürcistan tarafına geçti. Gürcü topraklarındaki yaklaşık 130 kilometrelik yolun büyük bir bölümünü makam aracı olan arazili cipiyle giden Vali Yemlihalıoğlu ve diğer araçlardaki Türk personel, Gürcü askerleri eşliğinde yaptıkları bu yolculuğun ardından, yaklaşık 1 kilometre de patika bir yoldan yaya olarak ilerleyip Türk topraklarına geçerek Camili köyüne ulaştı. -''ÇÖZÜM ÜRETMEYE GELDİK''- Camili köylüleri ile toplantı yapan Yemlihalıoğlu, konuşmasında, bir çok köyün bulunduğu Camili havzasındaki köylülerin zorlu kış şartlarından dolayı yollarının yılın 5-6 ayı kapalı kalmasından dolayı büyük sıkıntı çektiklerini belirterek, ''Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın halini ve hatırını soralım hem de karşılaştıkları sorunları dinleyip çözüm üretelim diye buraya geldik'' dedi. Camili havzasının yol sorununa değinen Yemlihalıoğlu ''Camili-Borçka arasında devam eden yol çalışmamız var. Yolda kar ve heyelan riski var. İl valisi olarak bu yolda bir insanımızın burnunun kanaması beni çok üzer. Onun için bu yolda çığ riskinden dolayı Karayolları olarak çalışmamız var. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz bu çalışmasını kısa sürede sonlandıracak'' şeklinde konuştu. Havzanın yolu sorununun çözümü ve köylülerin refah seviyesinin yükselmesi için yapılacak diğer projeler hakkında da bilgi veren Yemlihalıoğlu ''Muratlı'dan bir sınır kapısı ve Camili'den bir geçiş noktası yapılması konusunda da Valiliğimizin ve Dışişleri Bakanlığımızın yoğun bir şekilde çalışmaları var. Muratlı'dan bir yol projemiz de var. Yol güzergahını kendi gözümüzle bir kez daha görelim dedik. Muratlı'dan 2. bir kapı da gündemimizde. O zaman bu Camili Havzası daha farklı bir boyut kazanacak'' ifadelerini kullandı. -HEYELAN VE ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN TÜRK TOPRAKLARINI TERCİH ETTİ- Yemlihalıoğlu, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, çığ ve heyelan riskine rağmen köylülere ait bir arazili araçla, beraberindekiler de yine köylülere ait minibüsler ile Türk topraklarındaki yaklaşık 80 kilometrelik Camili yolunu kullanarak Borçka ilçesine geldi. Burada bir süre dinlenen Yemlihalıoğlu, ardından Gürcistan'dan dönen makam aracına binerek kent merkezine geçti.