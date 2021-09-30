Artvin Valiliği'nden bir öğretmeni azarladığı iddia edilen kaymakam hakkında açıklama: Gerekli tembihat yapılmıştır

Kendisine 'Hoş geldiniz' diyen öğretmeni hadsizlikten suçlayan Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın ile ilgili Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gerekli tembihat yapılmıştır" denildi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Anadolu Lisesi'ne yaptığı ziyarette elini uzatıp kendisine 'Hoş geldiniz' diyen genç öğretmeni azarladı.

Kaymakam Saygın, genç öğretmene, 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

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"Gerekli tembihat yapılmıştır"

Konuyla ilgili Artvin Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Okulda istenmeyen olayın yaşanmasının üzüntücü verici olduğu, başlatılan inceleme ve araştırmaların sürdüğü belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir."